TikTok : faut-il avoir peur du réseau social ?

Le sujet du jour. TikTok est désormais incontournable. Mais la toile que l’entreprise chinoise est en train de tisser est-elle réellement sans danger ? Sur TikTok, on trouve donc un peu de tout : des vidéos de Serial Thinker, un prof qui rajeunit la philo, celles d’un chef pâtissier en train de réaliser une sculpture en chocolat en forme de girafes, des vedettes ou des anonymes qui se filment en musique, des hommes politiques comme François Hollande. Et avec ces vidéos plus ou moins légères, TikTok est réellement devenu un géant.



Et la conséquence, c’est qu’à partir de cette plateforme émergent ou réémergent des phénomènes : en musique, en littérature… TikTok est devenu aussi un partenaire de nombreux événements. En France, on peut citer la Paris Games Week, le Tournoi des Six Nations ou encore le Festival de Cannes…



Forte de ce succès, l’entreprise est en train de mettre en place une stratégie qui rejoint celle de certains géants de la tech comme Facebook, Amazon ou Google. TikTok devient tentaculaire.

Analyse. "TikTok, c’est tout simplement l’application la plus téléchargée au monde devant Facebook, Whatsapp ou Instagram. Elle est passée de 80 millions d’utilisateurs en 2018 à 2 milliards en 2022. En France, l’application est passée d’une audience de 200.000 personnes en 2018 à quasiment 20 millions aujourd’hui !", explique Benjamin Hue, journaliste à RTL.









"C'est une entreprise qui dépense sans compter pour faire connaître son service au plus grand nombre. Ils dépensent beaucoup en publicité, ils recrutent beaucoup, les bureaux français ont flambé", souligne Chloé Woitier, journaliste au Figaro Économie.

