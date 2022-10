Belgique : le corps d'une octogénaire retrouvé grâce à Google Street View, deux ans après sa mort

En novembre 2020, Paulette, 83 ans, une habitante d'Antenne, à l'est de Namur, en Belgique, ne donne plus signe de vie. Deux ans plus tard, grâce au service Google Street View, son corps n'a pas être retrouvé.

Selon L'Avenir, un enquêteur s'est replongé dans l'histoire avant de la classer. Il remonte, grâce au service de Google, au 2 novembre 2020, le jour de la disparition de Paulette. On la voit se diriger vers le domicile de son voisin.

Selon Étienne Gaublomme, magistrat-presse du parquet de Namur-Dinant, "l'enquête a permis de déterminer que le véhicule Google était passé le jour de sa disparition au moment où elle quitte son habitation. C'est un gros coup de chance pour l'enquête." D'autant plus que l'octogénaire vivait dans une impasse.

Arrivée sur place, la police découvre bel et bien le corps de Paulette, étendu dans le jardin de son voisin. Une chute ou un malaise sont évoqués. Néanmoins, plusieurs questions se posent : comment un corps peut-il passer inaperçu pendant deux ans ? Comment les enquêteurs ont-ils pu passer à côté du corps sachant le dispositif spécial qui avait été mis en place ? En effet, un hélicoptère équipé de caméras thermiques, mais également des chiens pisteurs avaient été réquisitionnés. Une autopsie va être menée pour déterminer les causes de la mort.

