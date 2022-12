C'est décidé, la Chine ne publiera plus de statistiques sur le Covid. Ces dernières sont fortement critiquées pour leur décalage avec la violence de l'actuelle vague épidémique qui frappe le pays. C'était la commission nationale de la Santé qui faisait office de ministère de la Santé et publiait quotidiennement les chiffes des contaminations et des décès liés au coronavirus. Ils ne transmettront plus de chiffre à la presse.

Aucune justification n'a été apportée par la commission nationale de la Santé ou le gouvernement concernant l'arrêt de la publication de ces chiffres. Ils ont seulement diffusé ce message : "À partir d'aujourd'hui, nous ne publierons plus les informations quotidiennes sur l'épidémie".

Dans tous les cas, les chiffres publiés semblaient bien en deçà de la réalité depuis que la Chine avait décidé d'abandonner le 7 décembre les strictes mesures sanitaires de la politique "zéro Covid". Si la publication a rapidement été censurée, un demi-million de personnes étaient infectées quotidiennement par le coronavirus dans la seule ville chinoise de Qingdao, a rapporté Bo Tao, un responsable municipal dans un article.

"Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publiera des informations relatives à l'épidémie, à des fins de référence et de recherche", a tout de même ajouté la commission nationale de la Santé, sans préciser le type ni la fréquence de ces futures publications.

Des carences méthodologiques critiquées

Ce changement soudain de politique est révélateur pour de nombreux Chinois. Sur le réseau social chinois Weibo, les messages critiquant directement le gouvernement et sa gestion de la crise sont légion. "Finalement, ils se réveillent et réalisent qu'ils ne peuvent plus duper les gens" avec des chiffres sous-évalués, écrit un utilisateur du réseau. Un autre considère que la commission nationale de la Santé était "le meilleur et le plus gros bureau de fabrication de fausses statistiques du pays".

Une autre controverse est venue se greffer à la méfiance des statistiques officielles. Selon une nouvelle méthodologie, seuls les personnes directement mortes d'une insuffisance respiratoire liée au Covid sont désormais comptabilisées comme décédées de la maladie. Depuis le 7 décembre et l'exposition du Covid en Chine, le pays n'a annoncé que six morts. Pourtant, de nombreux crématoriums interrogés par l'AFP notaient un afflux important de cadavres ces derniers jours.

Derrière ces critiques se cachent un réel ras-le-bol généralisé. Les mesures ultra-restrictives étaient encore la norme début décembre. Faits inédits, de nombreuses manifestations ont émaillé le pays ces derniers temps.

