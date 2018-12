publié le 15/12/2018 à 06:05

Un mois après le début de leur mouvement, les "gilets jaunes" maintiennent la pression et devraient une nouvelle fois se rassembler ce samedi 15 décembre malgré les annonces d'Emmanuel Macron. Après quatre manifestations nationales, un acte 5 est prévu ce samedi à Paris et en régions. Cependant, difficile de prévoir le nombre de manifestants qui déferleront dans les rues de la capitale après les récentes annonces d'Emmanuel Macron et l'attentat terroriste à Strasbourg.



Si de nombreux élus de la majorité ont appelé à ne pas manifester ce samedi, ils ont trouvé un soutien chez certains membres des "gilets jaunes libres" comme Jacline Mouraud ou encore Benjamin Cauchy. "Le temps du dialogue est venu (...). On préférerait que cette journée soit l'occasion pour les 'gilets jaunes' et plus largement les citoyens français d'aller rencontrer tous les élus", a déclaré ce dernier sur BFMTV.

Mais de nombreux Français ne l'entendent pas comme cela et ont ainsi assuré que les "gilets jaunes" étaient "plus mobilisés que jamais". De ce fait, quelque 8.000 forces de l'ordre et 14 véhicules blindés seront ainsi mobilisés pour éviter tous débordements dans les rues de la capitale.

Suivez l'acte 5 de la mobilisation des gilets jaunes" :

06h15 - "L'état des lieux est malheureusement dramatique", a indiqué sur RTL Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution à propos des répercussions du mouvement des "gilets jaunes" sur le commerce.



06h30 - Le trafic métro de la RATP est encore perturbé en ce samedi 15 décembre. Sur la ligne 1 le trafic est interrompu entre Palais-royal et Porte Maillot. La reprise est estimée en fin de journée. Sur la ligne 13 le trafic est interrompu entre Montparnasse-Bienvenue et Saint-Lazare. La reprise est estimée vers 12h35.