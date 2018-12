et Clarisse Martin

publié le 14/12/2018 à 19:27

Alors que l'acte V de la mobilisation des "gilets jaunes" se déroule ce samedi 15 décembre, les commerçants se préparent à vivre un nouveau week-end perturbé. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution était l'invité de RTL Soir vendredi 14 décembre afin d'évoquer ce sujet.



"L'état des lieux est malheureusement dramatique", estime-t-il. "Dans les centres commerciaux par exemples, on a beaucoup de petits magasins qui aujourd'hui sont prêts à déposer le bilan parce que quand vous ne vendez rien ou quasiment rien pendant des semaines alors que ce sont bien souvent des mois doubles, des mois triples au mois de décembre, ça veut dire que vous n'avez plus de trésorerie", déplore le délégué.

Il a été constaté qu'un report des achats avait lieu sur les jours de semaines, même s'il ne suffit pas à compenser la perte du chiffre d'affaires, analyse Jacques Creyssel, qui déclare que toute la France est touchée par ce phénomène, spécialement en régions. "Le week-end dernier à Saint-Étienne, tous les centres commerciaux étaient fermés", étaye-t-il.

Néanmoins, le fait que les grands magasins parisiens aient décidé de garder leurs portes ouvertes ce samedi, contrairement à la semaine passée, est un "signal d'espoir" pour Jacques Creyssel.