"Gilets jaunes" : des échauffourées éclatent à Bordeaux et Toulouse

publié le 15/12/2018 à 17:14

Les villes de Bordeaux et Toulouse avaient déjà été le théâtre de violences samedi 8 décembre, lors de la quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes". Et elle pourraient connaître le même sort ce samedi, pour l'"acte 5" des manifestations.



Dans la capitale girondine, 4.500 manifestants ont été recensés ce 15 décembre, et la situation s'est tendue en fin d'après-midi. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont commencé peu après 16 heures, et les policiers ont immédiatement répliqué à l'aide de gaz lacrymogène et de canon à eau.

On a également compté 4.500 "gilets jaunes" à Toulouse, où 26 personnes ont été interpellées après des échauffourées. Des CRS et gendarmes mobiles déployés en grand nombre bloquaient notamment l'accès aux rues menant au centre historique. Des individus ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont aussi répondu avec tirs de gaz lacrymogène et ont fait usage de canon à eau. Une barricade en feu barrait un boulevard en fin d'après-midi.

Deux blindés à roues de la gendarmerie, très rarement utilisés en métropole, ont été déployés pour barrer l'accès à une rue menant au centre-ville.