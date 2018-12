publié le 15/12/2018 à 04:50

L'humoriste Franck Dubosc a pris le temps de discuter avec des "gilets jaunes" qui l'interpellaient ce vendredi 14 décembre au soir à Besançon sur ses ambiguïtés face au mouvement. C'est ce que montre une vidéo publiée sur Facebook.



Selon L'Est républicain et Le Progrès, une cinquantaine de gilets jaunes étaient rassemblés devant la salle de spectacle Micropolis, où le spectacle de l'humoriste a commencé avec une demi-heure de retard. La vidéo est filmée par un utilisateur du réseau social qui se dit habitant de Besançon et qui a déjà filmé ou photographié d'autres actions des "gilets jaunes" dans l'agglomération de Besançon.

Franck Dubosc est derrière une grille, dans l'enceinte de la salle de spectacles, avec son équipe qui souhaite visiblement qu'il se dépêche. L'homme qui filme demande à Franck Dubosc s'il compte aider financièrement des membres de ce mouvement condamnés à des amendes, "ou organiser avec les autres artistes une cagnotte". L'humoriste répond qu'il y travaille.

"Les artistes, je sais que beaucoup d'artistes, se disent : qu'est-ce qu'on peut faire ? Un spectacle, comme ils l'ont fait avec les Restos du cœur ? Il y a plein d'actions à mener. C'est dur, ça se met pas en place d'un seul coup", explique-t-il. "Croyez-moi, ça j'ai entendu la cagnotte. Moi je ne sais pas si je vais pouvoir monter la cagnotte d'un seul coup, parce que c'est difficile", ajoute-t-il.



Franck Dubosc avait d'abord fin novembre affirmé publiquement sur Facebook son soutien aux "gilets jaunes". Puis le 5 décembre, il avait déclaré à un homme qui le filmait alors qu'il lui donnait un autographe que "les gilets jaunes c'est du passé", expliquant qu'ils étaient "trop haineux, trop hargneux, à dégager".

Enfin, cinq jours plus tard sur la chaîne C8, il réaffirmait son soutien, plaidant "une énorme erreur". Vendredi à Besançon, l'humoriste a précisé qu'il n'allait pas se joindre à des actions sur le terrain. "Mettre un gilet jaune sur un rond-point, ce serait décrédibiliser votre mouvement. On dirait : alors c'est quoi, Franck Dubosc il met un gilet jaune, et il a des thunes", a-t-il expliqué. Mais "sincèrement, vraiment, on est là. C'est difficile parce que c'est pas vraiment notre métier, la politique. Moi je suis un clown, je suis Patrick Chirac", a-t-il lancé.