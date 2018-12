publié le 15/12/2018 à 08:51

Quelle sera l'ampleur de l'acte 5 ? Alors que des scènes de guérillas urbaines ont émaillé les deux dernières manifestations des "gilets jaunes", cette nouvelle journée de mobilisation est beaucoup plus calme à l'heure actuelle malgré l'arrivée des premiers manifestants sur les Champs-Élysées.



25 interpellations préventives ont été enregistrées pour l'instant. 10 personnes ont été arrêtées à Paris et 15 autres en Île-de-France, selon les informations communiquées par la préfecture de police de Paris. Un chiffre bien en-deçà de ceux communiqués la semaine dernière alors que les forces de l'ordre avaient déjà procédé à 320 interpellations à la même heure.

Cependant, ce samedi 15 décembre demeure une nouvelle fois sous haute tension. Un indice de la tonalité de la journée ? 69.000 forces de l'ordre sont actuellement déployées sur tout le territoire, dont 8.000 à Paris.

Samedi 8 décembre, malgré un déploiement massif des forces de l'ordre, des heurts avaient éclaté dans la capitale et en province. Près de 2.000 personnes avaient été interpellées après de lourds dégâts à Paris, Bordeaux et Toulouse notamment. Au total, selon des sources policières, plus de 4.500 interpellations ont été réalisées depuis le 17 novembre.