"Gilets jaunes" : l'heure n'est pas encore au soulagement à l'Élysée

publié le 15/12/2018 à 21:12

Que se murmure-t-il à l’Élysée et à Matignon concernant la suite du mouvement des "gilets jaunes" ? L’exécutif voit-il le bout du tunnel ? Tout le monde se montre très prudent tant que cette soirée de samedi n'est passée.



Pour l'instant dans l'entourage d'Édouard Philippe on constate que la situation est très différentes des semaines précédentes, il y a beaucoup moins de monde et c'est jusque ici beaucoup plus calme. L’Élysée comme Matignon rappelle ce qu'Emmanuel Macron a dit vendredi : notamment que la France a besoin de retrouver un fonctionnement normal.

L'heure n'est pas encore au soulagement à l'Élysée mais plutôt à l'espoir. Un conseiller explique à RTL qu'il y a "un espoir que cela passe à une phase de dialogue." C'est le fameux grand débat qui sera organisé dans les mairies. Avec plusieurs thèmes au cœur des discussions : transition écologique, fiscalité, services publics, démocratie et citoyenneté... Et chacun pourra dire ce qu'il veut pendant des semaines.

Un conseiller d'Édouard Philippe résume la situation : "On va passer des ronds-points aux mairies mais certains, c'est sur, vont rester sur les ronds-points".