Emmanuel Macron et ses ministres renoncent à leur hausse de salaires

publié le 15/12/2018 à 10:26

C'est un geste symbolique qu'ont concédé les membres de l'exécutif. Le président de la République et le Premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement, renoncent à l'augmentation de salaire dont vont bénéficier les fonctionnaires dès le 1er janvier 2019.



Une revalorisation qui n'était pas à l'initiative du gouvernement, mais liée à l'application de la refonte des grilles indiciaires de la fonction publique, dans le cadre des mesures "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" (PPCR), rappelle l'AFP qui reprend une information de Capital.

Les traitements des membres du gouvernement dépendant de la catégorie "hors échelle" des fonctionnaires, ils auraient dû être augmentés en théorie de 0,4% au 1er janvier. Ce à quoi ils vont donc renoncer, a confirmé Matignon à l'AFP.

En pleine crise des "gilets jaunes", les salaires resteront donc à leurs niveaux actuels en 2019, soit 15.140 euros bruts mensuels pour le Président et le Premier ministre, 10.093 euros pour les ministres et 9.559 euros pour les secrétaires d'État.



Les autres fonctionnaires pourront quant à eux en bénéficier, dans le cadre de l'accord PPCR négocié sous François Hollande, qui devait être appliqué au 1er janvier 2018 avant d'être repoussé d'un an par mesure d'économie. Le point d'indice, étalon des salaires des fonctionnaires, restera lui gelé en 2019.