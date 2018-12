publié le 15/12/2018 à 08:56

Revenir au "dialogue" ou rebattre le pavé ? Malgré les appels de nombreux élus et de certains "gilets jaunes" pour ne pas manifester ce samedi 15 décembre, une nouvelle journée de mobilisation est prévue partout en France. La cinquième consécutive mais la première après les annonces d'Emmanuel Macron.



Dès lors, difficile pour le pouvoir en place de prévoir cet acte 5. L'ampleur des manifestations, qui ont réuni 136.000 personnes lors des deux derniers épisodes marqués par des scènes de guérilla urbaine et un dispositif sécuritaire exceptionnel, va être scrutée de près par un exécutif en proie à une crise sociale inédite.

Dans ce contexte encore flou, la RATP a pris les devants et a une nouvelle fois décidé de fermer un grand nombre de stations et de gares sur l'ensemble du réseau. Selon les informations disponibles sur le site de la société, quelque 48 stations garderont leurs grilles fermées une partie de la journée.

Dans les métros

La ligne 1 du métro est la plus impactée avec pas moins de 13 stations fermées ce samedi 15 décembre : Tuileries, Concorde, Champs-Élysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle-Étoile, Argentine, Palais Royal, Musée du Louvre, Louvre Rivoli, Hôtel de ville, Saint-Paul, Bastille.



À noter également des perturbations sur la ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et sur le REC A, B, C et E.



De plus, certaines parties de lignes seront également non exploitées comme sur la ligne 1 (de Porte Maillot à Gare de Lyon), sur la ligne 6 (entre Charles de Gaulle et Passy), sur la ligne 8 (entre sur La Motte Picquet Grenelle et Richelieu Drouot), sur la ligne 9 (entre rue de la Pompe et Saint-Augustin) ou encore sur la ligne 13 (Montparnasse et Miromesnil).



Dans les bus

Les bus seront également largement impactés dans de nombreux quartiers parisiens. Quelque 57 lignes pourraient être déviées, limitées voire même non exploitées, précise la RATP sur son site internet.



De plus, les lignes Roissy Bus et Orly Bus, permettant de rejoindre les deux aéroports franciliens, pourraient également être concernés. Prudence donc si vous devez prendre un avion ce samedi 15 décembre.