publié le 15/12/2018 à 10:45

Les conséquences de la mobilisation des "gilets jaunes" sont nombreuses. Et parmi les secteurs considérablement impactés : le commerce. Dès les premières semaines de mobilisation, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) s'était en effet alarmée évoquant une situation qui "pouvait être catastrophique".



Ce constat amer dans les magasins profite-t-il aux boutiques en ligne ? Invité de RTL, François Momboisse, le président de la Fédération du commerce à distance (Fevad), explique que "les ventes sont en ligne avec les prévisions". "Ni plus ni moins. Il n'y a pas eu d'explosions des ventes sur Internet et on a vu que les gens avaient la tête ailleurs", explique-t-il faisant le lien avec les événements dramatiques de novembre 2015 où le commerce avait été en berne pendant deux semaines.

Entre l'actualité des "gilets jaunes" et l'attentat à Strasbourg, les Français n'ont pas forcément "envie de s'occuper des achats de Noël", poursuit-il. Et de conclure : "On espère malgré tout que les choses vont redémarrer car il ne reste que huit jours".