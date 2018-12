publié le 14/12/2018 à 14:16

Au casse-tête de la reprogrammation de six des dix matches de 17e journée de Ligue 1 va s'ajouter le report de ceux de la 18e pour la Ligue de football professionnel. Comme le week-end dernier, seulement quatre rencontres devraient pouvoir se jouer, samedi 15 et dimanche 16 décembre.



Aux manifestations des "gilets jaunes" chaque samedi depuis le 17 novembre s'est ajoutée l'attaque sur le Marché de Noël de Strasbourg qui a fait trois morts et 13 blessés. Dans ce contexte, le plan Vigipirate a été élevé au niveau "urgence attentat". Les forces de l'ordre sont mobilisées sur d'autres missions que la sécurité autour et dans la plupart des stades de Ligue 1.

Vendredi 14 décembre à la mi-journée, quatre matches étaient donc maintenus. Initialement prévu dans la soirée (20h45), Nice - Saint-Étienne a été décalé à dimanche 16 à 17h. Le coup d'envoi de Nîmes - Lille sera donné deux heures plus tôt, comme prévu et celui de Lyon - Monaco à 21h, alors que cette affiche devait se jouer à 13h pour séduire le marché asiatique. Reims - Strasbourg est maintenu pour samedi 20h.

Report en février ?

Sur les six rencontres restantes, une seule a déjà été reprogrammée : Caen - Toulouse, mardi 18 décembre à 19h30. Pourquoi pas les autres (Dijon - PSG, Nantes - Montpellier, Amiens - Angers, Guingamp - Rennes et Marseille - Bordeaux) ? Car l'une et/ou l'autre des deux équipes jouent la semaine prochaine un 8e de finale de la Coupe de la Ligue, alors que Caen et Toulouse en sont éliminées.



Les prochaines dates disponibles dans le calendrier pour un report sont les mardi 15 et mercredi 16 janvier, mais elles sont déjà occupées par les matches reprogrammés de la 17e journée (Angers - Bordeaux, PSG - Montpellier, Monaco - Nice, Nîmes - Nantes, Toulouse - Lyon et Saint-Étienne - Marseille). Ensuite, il y aura un créneau les mardi 12 et mercredi 13 février, avant les coups d'envoi des 8es de finale aller de la Ligue des champions.

Quid de la 19e journée ?

Reste la question de la 19e journée de Ligue 1, avec un multiplex intégral prévu samedi 22 décembre à 21h. Un Strasbourg - Nice est notamment au programme. Paris doit recevoir Nantes, Lyon se rendre à Montpellier, Marseille à Angers. Triste constat, finalement : sans forces de l'ordre il est quasiment impossible d'organiser un match de football de haut niveau en France.

Ligue 1 - 18e journée : le programme

Samedi 15 décembre :

20h : Reims - Strasbourg



Dimanche 16 décembre :

15h : Nîmes - Lille

17h : Nice - Saint-Étienne

21h : Lyon - Monaco



Mardi 18 décembre :

19h30 : Caen - Toulouse





Les matches reportés:



Mardi 15 janvier :

19h : Angers - Bordeaux (17e journée)

21h : PSG - Montpellier (17e journée)



Mercredi 16 janvier :

19h : Monaco - Nice (17e journée)

Nîmes - Nantes (17e journée)

Toulouse - Lyon (17e journée)

Guingamp - Rennes (18e journée)

21h : Saint-Étienne - Marseille (17e journée)



Reporté sine die :

Dijon - PSG

Nantes - Montpellier

Amiens - Angers



Marseille - Bordeaux