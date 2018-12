publié le 15/12/2018 à 13:37

Peu d'interpellations, pas de heurts mais de légères tensions. L'acte 5 des "gilets jaunes" se déroule dans le calme ce samedi 15 décembre à Paris. La mobilisation est en net recul, ce qui contraste particulièrement avec l'extrême tension des semaines précédentes pour réclamer plus de pouvoir d'achat.



Encadrés par un dispositif sécuritaire d'ampleur, "quelques milliers de manifestants" ont été recensés à Paris en fin de matinée. 85 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police de Paris, et 46 ont été placées en garde à vue. Samedi dernier, à la même heure, le bilan s'élevait à plus 500 interpellations et 335 gardes à vue.

Sur les Champs-Élysées, lieu d'intenses affrontements les samedis passés, la tension était descendue d'un cran alors qu'à quelques encablures, devant l'Opéra Garnier, un peu moins d'un millier de manifestants se sont rassemblés pour un "sit-in" où ils ont observé une minute de silence pour les morts et les blessés depuis le début de leur mouvement le 17 novembre.