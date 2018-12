publié le 14/12/2018 à 15:25

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation des "gilets jaunes" ? Après quatre manifestations nationales, un acte 5 est prévu ce samedi 15 décembre à Paris et en régions. Cependant, difficile de prévoir le nombre de manifestants qui déferleront dans les rues de la capitale après les récentes annonces d'Emmanuel Macron et l'attentat terroriste à Strasbourg.



Si de nombreux élus de la majorité ont appelé à ne pas manifester ce samedi, ils ont trouvé un soutien chez certains membres des "gilets jaunes libres" comme Jacline Mouraud ou encore Benjamin Cauchy. "Le temps du dialogue est venu (...). On préférerait que cette journée soit l'occasion pour les 'gilets jaunes' et plus largement les citoyens français d'aller rencontrer tous les élus", a déclaré ce dernier sur BFMTV.

Mais de nombreux Français ne l'entendent pas comme cela et ont ainsi assuré que les "gilets jaunes" étaient "plus mobilisés que jamais".

Quel dispositif de sécurité ?

Dans ce contexte incertain, la préfecture de police de Paris a décidé de mettre en place un dispositif de sécurité "assez semblable" à celui de la semaine dernière. "Le volume sera du même ordre à la fois en ressources, en puissance et en stratégie. Il faut se préparer à la situation qui pourrait être la pire", a ainsi annoncé Michel Delpuech, ce vendredi 14 décembre au micro de RTL.



De ce fait, quelque 8.000 forces de l'ordre et 14 véhicules blindés seront ainsi mobilisés pour éviter tous débordements dans les rues de la capitale.



Cependant, quelques évolutions seront à noter. Des contrôles seront ainsi menés "dès ce vendredi, pour détecter celles et ceux qui viennent à Paris pour en découdre en portant sur eux des armes par destination". "La semaine passée, nous avons plutôt bien maîtrisé l'aspect 'gilets jaunes', mais nous avons assisté à des scènes de casse et de pillage par des délinquants", a déploré le préfet qui plaide pour "une adaptation permanente" grâce à "un quadrillage, une mobilité et une réactivité".

Quid des transports à Paris ?

Pour faire face à cette situation, la RATP a une nouvelle fois décidé de fermer un grand nombre de stations et de gares. Selon une carte disponible sur son site Internet, les transports en commun seront ainsi largement perturbés avec une quarantaine de stations non desservies samedi 15 décembre.



De plus, certaines parties de lignes seront également non exploitées comme sur la ligne 1 (de Porte Maillot à Gare de Lyon), sur la ligne 6 (entre Charles de Gaulle et Passy), sur la ligne 8 (entre sur La Motte Picquet Grenelle et Richelieu Drouot), sur la ligne 9 (entre rue de la Pompe et Saint-Augustin) ou encore sur la ligne 13 (Montparnasse et Miromesnil).



De nombreuses lignes de bus devraient également être perturbées. Samedi dernier, une cinquantaine de lignes de bus avaient été déviées ou interrompues.