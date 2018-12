publié le 14/12/2018 à 19:42

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a annoncé ce matin sur RTL le maintien pour la journée du 15 décembre d'un dispositif de sécurité aussi massif que celui de la semaine dernière. Ainsi, l'exécutif souhaite décourager les "gilets jaunes" de se rendre à Paris. Mais cette précaution montre aussi que malgré les signes d'essoufflement du mouvement, la plus grande incertitude règne au plus haut sommet de l'État.



Quel que soit le déroulé de la journée de demain, on n'a pas fini de prendre la mesure de ce qu'il s'est passé. Ce mouvement, c'est une fronde plébéienne, un mouvement des laissé-pour-compte, de ceux que l'on n'entend pas habituellement et dont la prise de parole a sidéré le pouvoir, mais aussi les politiques et tous ceux qui exercent une influence à un degré ou à un autre sur l'économie et la marge de la société, éditorialistes compris. Ce mouvement-là ne va pas s'arrêter du jour au lendemain.

Emmanuel Macron a demandé aux "gilets jaunes" d'être raisonnable. Les plus modérés sont d'accord pour une trêve, pas parce que le gouvernement le leur demande mais parce qu'ils espèrent qu'après ces premières annonces Emmanuel Macron va véritablement s'engager dans la concertation.

Ils seront peut-être entendus, mais jusqu'à quel point ? On ne le sait pas parce que ce mouvement a dépassé le stade de la raison, parce qu'il est désorganisé, parce qu'il formule des propositions irréalistes, parce qu'il est manipulé par des leaders comme celui qui joue avec les symboles de la République.