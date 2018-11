publié le 25/11/2018 à 07:00

C'est un dimanche 25 novembre animé sur le plan politique que devrait connaître la France. En effet, les scènes de chaos qui ont animé les Champs-Élysées à l'occasion de la manifestation des "Gilets jaunes", samedi 24 novembre, ont marqué l'opinion et provoqué des réactions de tous les bords politiques.



Christophe Castaner a ainsi félicité les forces de l'ordre, qui ont "su apporter une réponse proportionnée et c'était essentiel", a-t-il estimé. Emmanuel Macron a lui exprimé sa "honte" face à ces incidents, dénonçant ceux qui ont "agressé" les forces de l'ordre et "violenté d'autres citoyens".

Les débordements de la mobilisation qui a rassemblé plus de 106.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ont donné lieu à 130 interpellations. Sans compter les nombreux dégâts sur le matériel urbain lors de la bataille rangée entre police et manifestants perturbateurs.

Suivez les événements de la journée

08h57 - "On assiste à une grande manipulation d'État, et les Français ne sont pas dupes", conclut le président de Debout la France.



08h53 - Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, assure que "la quasi totalité des 'gilets jaunes' sont des gens pacifiques". "Ce sont des honnêtes gens, qui travaillent, qui n'ont rien à voir avec la grande mise en scène des Champs-Élysées instrumentalisée manière méprisante par le gouvernement (...) C'est un cri de souffrance qu'il faut entendre", dit-il sur RTL.



08h32 - Pourquoi les casseurs n'ont pas été neutralisés dès le début de la manifestation ? Cette question se pose au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes". David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des Commissaires de la Police nationale, a expliqué les nombreux risques dans cette situation au micro de RTL.



08h07 - Selon les informations Journal du Dimanche, Emmanuel Macron annoncera mardi la création d'un Haut Conseil pour le climat. Composé d'experts, son objectif sera de limiter les crispations sur la politique énergétique et ses conséquences fiscales.



08h01 - Dès hier, Emmanuel Macron a tenu à réagir aux nombreuses violences en exprimant sa "honte" sur Twitter et en remerciant les forces de l'ordre mobilisés partout en France. "Pas de place pour ces violences dans la République", a-t-il écrit sur le réseau social.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 novembre 2018

07h56 - "Emmanuel Macron récolte ce qu'il a semé", a estimé le chef de file des sénateurs Républicains, Bruno Retailleau, au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes" marquée par des violences. "À force de détruire méticuleusement les corps intermédiaires, il se retrouve seul face aux Français. Quand on se prend pour Louis XIV, on peut s'attendre à des frondes", affirme le sénateur de Vendée dans le Journal du dimanche.



07h34 - Cet acte 2 des "gilets jaunes" a évidemment été marqué par les nombreux incidents à Paris... Les Champs-Élysées ont été le théâtre de violents débordements alors que des casseurs se sont mêlés aux manifestants.



07h25 - Si 69 personnes ont été interpellées à Paris, 130 interpellations ont été comptabilisées partout en France.



07h21 - L'acte 2 du mouvement de contestation des "gilets jaunes" a bien moins mobilisé que le premier. 106.301 manifestants ont été recensées dans toute la France, dont 8.000 à Paris, contre 282.710 au total une semaine auparavant, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



07h00 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre les réactions au lendemain d'un samedi 24 novembre très mouvementé lors de la mobilisation parisienne des "gilets jaunes".