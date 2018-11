publié le 25/11/2018 à 10:18

Les "gilets jaunes" ne sont pas prêts de mettre fin à leur mouvement. Alors que plus de 100.000 personnes ont manifesté samedi 24 novembre dans toute la France, la contestation devrait continuer et prendre de l'ampleur, selon Stéphane, coordinateur du mouvement à Bordeaux, au micro de RTL.



"Emmanuel Macron, sans avoir reçu personne de notre mouvement, décide qu'il va tout régler tout seul", affirme Stéphane pour qui le chef de l'État n'est plus un interlocuteur crédible. "Nous disons que nous sommes en contact avec la population et on va vers la révolution", ajoute-t-il. À Bordeaux, plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont manifesté et tenté sans succès de rentrer dans l'Hôtel de ville.

Pour Stéphane, Emmanuel Macron doit "comprendre l'appel de fraternité lancé par la population". Mardi 27 novembre, le président doit annoncer des mesures et pour le "gilet jaune" bordelais "si il n'y a pas d'annonce claire sur l'annulation ou la compensation des augmentations de taxes, nous, organisateurs, on ne tiendra plus le mouvement".