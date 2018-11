"Gilets jaunes" : nouvel appel à manifester le samedi 1er décembre

publié le 25/11/2018 à 10:42

"Acte 3 Macron démissionne !". C'est le nom de l’événement créé sur Facebook pour le troisième samedi consécutif de mobilisation des "gilets jaunes" qui aura lieu le 1er décembre prochain. Rendez-vous est donné sur l'avenue des Champs-Élysées où des milliers de "gilets jaunes" ont déferlé samedi 24 novembre, malgré l'interdiction d'y manifester.



Au lendemain du rassemblement qui a vu plus de 100.000 "gilets jaunes" manifester partout en France, plusieurs milliers de personnes ont déjà répondu à l'appel lancé sur le réseau social pour continuer la contestation. "Pour le 1er décembre, il faudra faire ça proprement. Aucune casse et 5 millions de Français dans la rue !! Notre mouvement prend de l’ampleur !!!!", est-il notamment écrit sur la page Facebook des "gilets jaunes".

À 10h, dimanche 25 novembre, plus de 14.000 personnes ont signifié participer à l'événement et plus de 78.000 personnes se sont déclarés intéressés. "En Marche vers la Démission de MACRON !!!!", est-il conclu avec ironie sur la description de l’événement.