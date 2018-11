publié le 24/11/2018 à 13:25

Les "gilets jaunes" avaient donné rendez-vous pour le second acte. Une semaine après la mobilisation du 17 novembre, des milliers de manifestants sont mobilisés partout en France afin de faire entendre une nouvelle fois leur colère contre la hausse des carburants et la baisse du pouvoir d'achat.



Et c'est à Paris que de nombreux "gilets jaunes" ont convergé ce samedi 24 novembre et plus précisément vers l'avenue des Champs-Élysées où quelque 5.000 manifestants se sont réunis. Une action marquée par des heurts avec les forces de l'ordre alors que des individus membres de l'ultra-droite ont fait face aux CRS.

La foule, qui tentait de pénétrer dans un périmètre interdit d'accès incluant notamment les abords de l'Élysée, la partie basse des Champs-Élysées et la place de la Concorde, a été dispersée par des tirs de gaz lacrymogènes et un engin lanceur d'eau.

Mais la capitale n'était pas le seul lieu de rassemblement. De nombreuses actions, pacifiques, se sont également tenues un peu partout en France, avec des manifestations, opérations escargots ou péages gratuits.