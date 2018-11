publié le 20/11/2018 à 10:45

Christophe Castaner ne se montre pas tendre avec les "gilets jaunes". En conférence de presse lundi soir, le ministre de l'intérieur n'a pas hésité à faire un lien entre le mouvement et le décès d'une femme à Angoulême.



"Ce matin à Angoulême un véhicule de SAMU a été empêché d'intervenir sur une dame âgée qui faisait l'objet d'un incident médical. 50 minutes pour faire 30 kilomètres, la personne est morte cet après-midi" a-t-il déclaré ce lundi au micro RTL de Guillaume Chieze. "Difficile de faire le rapprochement entre ce décès et le temps d'intervention, puisque la personne était déjà en arrêt cardiaque à l'arrivée du médecin" explique Sina Mir, journaliste RTL.

Selon un dernier décompte du ministère de l'Intérieur, depuis samedi, ce sont 528 personnes qui ont été blessées en marge du mouvement. À Strasbourg, un homme de 32 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui et entrave à la circulation. C'est une première depuis le début du mouvement.

À écouter également dans ce journal

- Quelques points de blocage sont toujours à noter ce mardi matin, à la Rochelle, Saint-Brieuc, Guingamp mais aussi Rennes et Angers. Les "gilets jaunes" ont également mis en place des barrages filtrants du coté de Bergerac, à Saintes, mais aussi sur l'autoroute A10 et A63 au nord de Bordeaux. À Toulouse, 150 personnes bloquent depuis hier la plateforme logistique des centres Leclerc, celle qui permet d'approvisionner la moitié des magasins de la région Occitanie.



- Ce mardi sera marqué par une autre mobilisation, celle des blouses blanches. 16 organisations syndicales appellent les infirmiers, qu'ils soient libéraux ou salariés à cesser le travail. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur profession.



- Les suites de l’enquête après le meurtre d'Alexia Daval. Une confrontation aura lieu le 7 décembre. La date a été fixée lundi. Cette confrontation a été réclamée par la famille d'Alexia après le changement de version du suspect. Jonathann Daval accuse désormais son beau frère Gregory Gay d'avoir tué son épouse.



- Au Japon, les chaines de télé ne parlent que de ça . Le Parquet de Tokyo a confirmé cette nuit la garde à vue de Carlos Ghosn. Le PDG du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi est soupçonné de dissimulation de revenus.



-L'équipe de France est éliminée de la Ligue des Nations. C'est la conséquence du match nul hier 2 partout entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les Bleus jouent ce mardi soir, en match amical cette fois face à l'Uruguay. Ce sera à suivre sur RTL et sur M6. La chaîne diffusera ensuite un documentaire sur Kylian Mbappé : "les secrets d'un surdoué".