Les actualités de 7h - "Gilets jaunes" : 69 personnes interpellées à Paris

publié le 25/11/2018 à 07:41

L’heure est au bilan après la manifestation des "gilets jaunes", samedi 24 novembre, en France et notamment à Paris. 69 personnes ont été interpellées dans la capitale et il y a eu 29 blessés dont 5 policiers. Les dégâts matériels sont importants.



Ils avaient obtenu du gouvernement de pouvoir se rassembler au Champs de Mars. Mais comme prévu, beaucoup ont voulu se rapprocher de l'Élysée et c'est sur les Champs Élysées que tout a dégénéré face aux forces de l'ordre. Des casseurs venant amplifier les débordements. Il a fallu attendre minuit pour que le calme revienne.



L'avenue a été nettoyée par les camions de la propreté de la capitale. Des pelleteuses enlevant les barricades dressées par les manifestants et les forces de l'ordre remerciées par le ministre de l'Intérieur, quand Emmanuel Macron a exprimé "sa honte face à ces incidents". Un scénario largement commenté par les partis d'opposition qui disent soutenir les Gilets jaunes.

À écouter également dans ce journal

Société : des manifestations sans débordement ont eu lieu dans une cinquantaine de villes pour dire STOP aux violentes sexistes et sexuelles. Des défilés organisés par le mouvement Noustoutes. Il y avait 12 000 personnes à Paris, 2500 à Lyon, 1500 à Marseille.



Brexit : rendez-vous à Bruxelles pour les dirigeants européens avec un gros dossier sur la table du sommet : l'accord sur le Brexit que les leaders du continent doivent approuver dans les prochaines heures. La Première ministre britannique, Theresa May, joue gros.

Rugby : pour la première fois, les Bleus se sont inclinés dans un match catastrophique face au Fidji : 21-14, lors du 3ème match de l'automne.