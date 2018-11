Gérald Darmanin est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 21/11/2018 à 15:27

Le gouvernement et les "gilets jaunes" ont-il entamé un dialogue de sourds ? C'est en tout cas la situation dans laquelle les deux parties semblent s'être mis. Et pour cause, Emmanuel Macron avertit que "la sévérité sera de mise", contre d'éventuelles violences perpétrées par les "gilets jaunes".



Quelques jours plus tôt, Édouard Philippe avait assuré que le cap tenu est le bon et que son gouvernement doit faire preuve de "détermination". Gérald Darmanin a assuré que "le gouvernement a entendu bien sûr cette manifestation, qui est importante (...), et qui a voulu montrer qu'il y avait un ras-le-bol fiscal".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a rappelé la politique mise en place par l'exécutif : "Nous transférons une partie de la fiscalité du travail - pour que les gens soient moins taxés dans le travail -, sur la pollution (...) Bien sûr, la fiscalité écologique c'est difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est la dépendance de la France depuis 40 ans (vis-à-vis) des pétromonarchies du Moyen-Orient et singulièrement de l'Arabie saoudite".

