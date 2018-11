et Claire Gaveau

publié le 25/11/2018 à 10:06

Les violences ayant émaillé la mobilisation des "gilets jaunes" peuvent-elles mettre à mal le mouvement ? La question se pose au lendemain de l'acte 2 de cette manifestation citoyenne alors que des casseurs se sont mêlés au rassemblement parisien provoquant de nombreux débordements dans le quartier des Champs-Élysées à Paris.



Une situation que déplore Nicolas Dupont-Aignan. Invité de RTL ce dimanche 25 novembre, le président de Debout la France refuse pourtant d'y voir un coup dur pour les "gilets jaunes". "L'opinion publique et les Français sont beaucoup plus sages que ne le croit le gouvernement. La quasi totalité des 'gilets jaunes' sont des honnêtes gens, qui paient leurs impôts, qui travaillent. Ils n'ont rien à voir avec la grande mise en scène que l'on a vue sur les Champs-Élysées", lance-t-il évoquant une "instrumentalisation du gouvernement" et une "grande manipulation d'État".

Le député évoque avant tout un "cri de détresse qu'il faut entendre, un cri de souffrance qu'il faut comprendre". "Je suis convaincu que l'on peut sortir de ce conflit à condition de respecter les Français, assure-t-il. J'attends du gouvernement qu'il arrête de mentir sur la transition écologique (...) S'il y a transition écologique, il faut taxer intelligemment. Il ne faut pas taxer ceux qui polluent le moins".