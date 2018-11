publié le 25/11/2018 à 12:57

Jets de projectiles, feux de barricades de barrières de chantiers... La violence s'est invitée à la mobilisation des "gilets jaunes" samedi 24 novembre. Et Paris, où de nombreux personnes s'étaient données rendez-vous pour cet "acte 2", a été le théâtre de nombreux affrontements entre casseurs et forces de l'ordre.



En première ligne ? Les Champs-Élysées. La célèbre avenue parisienne a été martyrisée par une minorité de manifestants ayant enfilé des gilets jaunes alors que la majorité espéraient une mobilisation pacifique pour dénoncer la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Il n'en est rien. Au total, 103 personnes ont été interpellées et 101 placées en garde à vue, selon le dernier bilan de la préfecture de police.

Celle qui est considéré comme la plus belle avenue du monde a subi les assauts de certains casseurs tout au long de la journée entre pavés retirés, boutiques attaquées et feu allumés. Et au lendemain de la manifestation, les stigmates sont encore nombreux sur les Champs-Élysées.