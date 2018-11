publié le 25/11/2018 à 18:51

Emmanuel Macron annoncera mardi 27 novembre un nouveau cap pour la transition écologique, de nouvelles mesures et des négociations sur tout le territoire pour la rendre "acceptable et démocratique", en réponse aux inquiétudes exprimées par les "gilets jaunes". Le chef de l'État va "donner le cap sur la transition écologique" notamment en ce qui concerne la place des énergies fossiles, le pouvoir d'achat, le climat, la santé et la souveraineté, a expliqué l'Élysée.



Sur le volet de la transition énergétique, Emmanuel Macron devrait annoncer la création d'un crédit d'impôt pour les fenêtres, ainsi qu'une prime pour la réalisation de travaux à destination des ménages les plus modestes. Des mesures importantes au regard du montant de la facture d'énergie en France, qui s'élève à 1.400 euros par an en moyenne. Grâce à ces annonces, le gouvernement compte la faire baisser de 500 euros. Concernant les carburants, le gouvernement ne devrait pas revenir sur la taxe carbone. Mais une enveloppe financière supplémentaire pourrait être annoncée pour aider les Français à changer de voiture.

Enfin, Emmanuel Macron annoncera la création d'un Haut conseil pour le climat composé d'experts. L'installation de cette structure placée sous l'autorité du Premier ministre est destinée "à susciter moins de crispations" sur la "politique énergétique et ses conséquences fiscales".

À écouter également dans ce journal :

- INFO RTL - Les "gilets jaunes" se réunissent ce dimanche soir pour nommer cinq porte-parole nationaux, selon nos informations.



- Débordements sur les Champs-Élysées : un homme de 27 ans était en garde à vue dimanche, soupçonné d'avoir "gravement blessé à l'œil" un policier "par un jet d'écrous" samedi soir lors de la dispersion d'un rassemblement de "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées, a appris l'AFP de sources concordantes.



- Emmanuel Macron a déclaré dimanche lors d'un Conseil européen extraordinaire qu'il fallait "redonner aux classes populaires et aux classes moyennes des perspectives, une capacité à construire le progrès". Difficile de ne pas faire le rapprochement avec la colère des "gilets jaunes".



- Incendie en Californie : le "Camp fire", l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie qui dévastait le nord de l'État depuis plus de deux semaines, est désormais maîtrisé à "100%", ont annoncé dimanche les pompiers américains. Au moins 87 personnes ont péri dans ce feu, qui a brûlé quelque 620 km2, rasant notamment la ville de Paradise, selon un dernier bilan des autorités publié samedi soir. 249 personnes sont toujours portées disparues.