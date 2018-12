publié le 02/12/2018 à 07:07

Véhicules et restaurants incendiés, magasins pillés, policiers attaqués... Le troisième acte de la mobilisation des "gilets jaunes" samedi 1er décembre a donné lieu à un déferlement de violences dans plusieurs quartiers de Paris.



À l'issue de cette troisième journée d'action nationale des "gilets jaunes", 287 personnes ont été interpellées dans la capitale et 110 blessées, dont 17 parmi les forces de l'ordre. Au total, près de 190 départs de feu ont été traités par les sapeurs-pompiers pendant la journée et six immeubles incendiés. Des violences fermement condamnées par Emmanuel Macron qui va convoquer ce dimanche 2 décembre une réunion d'urgence à l'Élysée.

Attendu sur le sol français en fin de matinée en provenance du sommet du G20 en Argentine, le chef de l'État doit retrouver Édouard Philippe, Christophe Castaner et "les services compétents" pour tenter de trouver une réponse à un mouvement qui semble avoir échappé à tout contrôle.

Suivez cette journée de réactions

07h00 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à cette journée de réactions aux violences qui ont entaché le troisième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", notamment à Paris.