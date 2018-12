Des heurts ont éclaté en manifestants et forces de l'ordre aux abords des Champs-Élysées, samedi 1er décembre

et Jean-Alphonse Richard

publié le 01/12/2018 à 10:07

33 personnes ont été interpellées samedi 1er décembre à Paris, indique la police à RTL. Des incidents ont éclaté très tôt en haut des Champs-Élysées, alors que plus de 1.500 "gilets jaunes" étaient rassemblés. D'après nos sources, la plupart des personnes interpellées étaient porteuses de fumigènes et de grenades pyrotechniques.



Aux alentours de 9 heures, des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur la place de l'Étoile provoquant une riposte des forces de l'ordre qui ont fait usage de lacrymogènes. Les manifestants ont quant à eux lancé des projectiles vers les policiers, notamment des fumigènes et même un marteau, selon notre reporter sur place.



Après avoir été dispersés de la place de l'Arc de Triomphe, qui était alors encore ouverte à la circulation, les manifestants, pour certains encagoulés et masqués, se sont rabattus sur les avenues adjacentes, a constaté une journaliste de l'AFP.





Le dispositif policier mobilise environ 5.000 hommes des forces mobiles dans la capitale, où sont par ailleurs prévus une manifestation de la CGT et un rassemblement contre la hausse des frais pour les étudiants étrangers.