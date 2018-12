et AFP

publié le 02/12/2018 à 12:39

Anne Hidalgo a fait part samedi de sa "profonde indignation" et de sa "grande tristesse" face aux violences dans la capitale en marge de la mobilisation des "gilets jaunes".



Au lendemain de ces violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, la capitale porte encore les stigmates de ces violences. Et la maire de Paris demande désormais à être reçue par Christophe Castaner, a-t-elle déclaré au sortir d'une réunion avec ses adjoints. "Les dégâts sont énormes, les responsabilités devront être assumées", a-t-elle écrit sur Twitter.



"Nous avons travaillé avec la préfecture de police, mais à aucun moment et malgré nos demandes réitérées, les élus parisiens n'ont pas été conviés à travailler directement avec le ministre de l'Intérieur", a-t-elle déploré, en soulignant "l'expertise" des élus d'arrondissement et de la maire de la Paris, "qui doit pouvoir aider à ne pas se retrouver dans une telle situation". "Nous demandons à être associés à ce que risque de se passer si le mouvement continue", a insisté Anne Hidalgo.

Lors de l'acte 3 des "gilets jaunes", plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés place de l'Étoile à Paris. De violents échauffourées ont alors éclatées avec les forces de l'ordre. L'Arc de Triomphe a été recouvert de nombreux tags et les rues aux abords des Champs-Élysées ont été le théâtre de nombreuses dégradations.



Au total, les autorités ont précédé à 412 interpellations et 378 personnes ont été placées en garde à vue.

> "Gilets jaunes": violences autour des Champs-Elysées Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : AURORE MÉSENGE, CLAIRE ROBICHE / AFPTV / AFP | Date : 02/12/2018