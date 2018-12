De nombreux slogans et autres sigles ont été tagués sur l'Arc de Triomphe, samedi 1er décembre

Des agents municipaux s'affairent à nettoyer l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile ce dimanche 2 décembre

publié le 02/12/2018

"Aucune cause ne justifie que l'Arc de Triomphe ne soit souillé". Cette déclaration est signée Emmanuel Macron, qui s'exprimait en marge du sommet du G20 en Argentine samedi 1er décembre, alors que des heurts violents entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre ont provoqués des scènes de chaos dans la capitale.



Des milliers de manifestants arborant des "gilets jaunes", symbole de la contestation en France depuis près d'un mois, se sont rassemblés place de l'Étoile à Paris. De violents échauffourées ont alors éclatées et l'Arc de Triomphe a rapidement été encerclés de "gilets jaunes".

Si certains ont tenté de protéger la flamme du soldat inconnu, d'autres ont pénétré dans le bâtiment et se sont livré à des pillages et ont saccagé plusieurs pièces. Des tags ont également été réalisés à l'extérieur du monument.

"J'éprouve une profonde indignation et une grande tristesse face à ces violences au cœur de Paris", a écrit Anne Hidalgo sur Twitter. La maire de la capitale a indique que "les agents municipaux ont travaillé toute la nuit à remettre en état les rues de Paris."

