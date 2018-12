publié le 02/12/2018 à 07:58

Chaos dans les rues de Paris. L’acte III de la mobilisation des "gilets jaunes" du samedi 1er décembre a viré à l’émeute. Les scènes de guérilla ont lardé le cœur de la capitale, manifestants contre CRS, projectiles en tout genre d’un côté, gaz lacrymogène de l’autre.



Ils étaient 4.600 membres des forces de l'ordre face aux manifestants. Mais après l’escalade de la violence, ils demandent le renfort de l'armée et l'état d'urgence. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a indiqué dans la soirée de samedi, qu’il n’écartait pas l’hypothèse. Expliquant sur BFMTV, ne pas avoir de "tabou", il a affirmé que le gouvernement étudiera "toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore".

Le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre Édouard Philippe se sont rendu le soir dans une caserne de police pour saluer le travail des forces de l’ordre. Le Premier ministre a condamné "un niveau de violence rarement atteint" et les 287 interpellations.

À écouter également dans ce journal

- Les Champs-Élysées avaient été bouclés samedi. Les faces à face et les débordements se sont déplacés dans le quartier de l'Opéra, jusqu'à la prestigieuse avenue Foch, à la rue de Rivoli, avec à chaque fois des scènes de guérilla urbaine, extrêmement violentes.



- Emmanuel Macron va tenir ce dimanche 2 décembre, une réunion d'urgence à l'Élysée avec son Premier ministre Édouard Philippe et Christophe Castaner. Le Premier ministre annule son déplacement qui était prévu à la COP 24 en Pologne.



- Belle opération de Montpellier hier soir lors de la 15ème journée de Ligue 1. Une victoire 2 buts à 1 sur la pelouse de Monaco. Et voici les Héraultais, 2ème du classement, derrière le PSG.