publié le 02/12/2018 à 09:01

L'Arc de Triomphe dans un épais nuage de fumée, des vitrines brisées, des magasins pillés, des incendies de voiture. Le samedi 1er décembre a marqué un tournant dans la mobilisation des "gilets jaunes".



Les Champs-Élysées avaient été sanctuarisés par les forces de l'ordre. C'est donc sur d'autres avenues que les affrontements ont eu lieu. RTL s’est rendu avenue Kléber au matin de ce dimanche 2 décembre, près de l'Arc de Triomphe. Les stigmates de la journée d'hier sont encore très visibles.

Une couche de débris jonche le sol : des pavés, des bris de verre, des bouts de bois, mais aussi les restes de grenade lacrymogène. Autant d’éléments qui témoignent de la violence des affrontements qui ont eu lieu. Deux engins de chantier à moitié calciné se trouvent aussi en travers de l’avenue, entourés de nombreuses carcasses de voitures incendiées.

Les vitrines des magasins et les abris bus ont été fracassés, les façades tagués et noircies par les fumées épaisses des nombreux feux. Les autres avenues adjacentes à la place de l’Étoile ont le même visage chaotique.

À écouter égalent dans ce journal

- Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a indiqué dans la soirée de samedi, qu’il n’écartait pas l’hypothèse de l'instauration de l'état d'urgence. Expliquant sur BFMTV, ne pas avoir de "tabou", il a affirmé que le gouvernement étudiera "toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore".



- Emmanuel Macron va tenir ce dimanche 2 décembre, une réunion d'urgence à l'Élysée avec son Premier ministre Édouard Philippe et Christophe Castaner. Le Premier ministre annule son déplacement qui était prévu à la COP 24 en Pologne.



- Les obsèques de George Bush père auront lieu mercredi 5 décembre. Celui qui a été le 41ème président des États-Unis de 1989 à 1993 est mort vendredi 30 novembre, à 94 ans. Partout aux États-Unis, les drapeaux ont été mis en berne, et ce pour 30 jours.