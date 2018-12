publié le 01/12/2018 à 20:45

"Je ne défendrai jamais des violences pareilles". Interrogé sur RTL, Mathieu Blavier, l'un des représentants des "gilets jaunes" s'est désolidarisé des actes de violence commis par certains manifestants ce samedi 1er décembre aux abords des Champs-Élysées à Paris.



"Parmi les 'gilets jaunes', certains casseurs se sont infiltrés, déplore ce porte-parole du mouvement, originaire de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Les casseurs sont très malins et se faufilent avec les gilets jaunes".

Le jeune homme de 22 ans regrette que les violences parisiennes donnent une image négative du mouvement, qui avait organisé son premier rassemblement national le 17 novembre dernier.

"Le gouvernement doit maintenant prendre en compte nos revendications. L'exécutif doit donner quelque chose aux 'gilets jaunes' pour que la violence cesse, a prévenu Mathieu Blavier. Sinon, le mouvement continuera et la situation ne fera que s'aggraver".



Le porte-parole des manifestants estime néanmoins que le mouvement n'échappe pas aux "gilets jaunes". "On essaie de contrôler le mouvement tant bien que mal. Mais il y a effectivement deux types de colère : une colère pacifique et une colère plus agressive et c'est très difficile de pouvoir mélanger les deux", a admis le porte-parole. Pour lui, Emmanuel Macron doit "écouter" les gilets jaunes.