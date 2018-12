"Gilets jaunes" : sept blessés après des heurts à Bordeaux

publié le 02/12/2018 à 01:31

3.000 personnes manifestaient samedi 1er décembre à Bordeaux. Sept personnes ont été blessées, l'une d'elles grièvement à la main, dans des heurts qui ont opposé quelques centaines de manifestants aux forces de l'ordre, à l'issue des manifestations des "gilets jaunes" et des syndicats, selon des sources concordantes.



Les accrochages, sporadiques mais étalés sur près de quatre heures, sont intervenus peu après 16h alors qu'une partie des manifestants a tenté de s'approcher de l'Hôtel de Ville, dont le périmètre était bouclé par des cordons de CRS. Selon la préfecture, "quelques individus ont été interceptés au moment où ils franchissaient les portes" de l'enceinte de la mairie. La préfecture n'a toutefois pas fait mention d'interpellations.

Un noyau dur de plusieurs dizaines de manifestants, certains portant des gilets jaunes, d'autres pas, et les forces de l'ordre, ont alors entamé un face-à-face tendu, échangeant de façon intermittente des jets de projectiles divers, fumigènes, et des tirs de grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement et de flashball. Sept personnes, un policier et six manifestants, ont été blessées, a indiqué la préfecture. Un des manifestants a été grièvement atteint à la main, perdant plusieurs doigts dans l'explosion d'un engin pyrotechnique.

Les manifestants dispersés à la tombée de la nuit

La préfecture a indiqué dans un communiqué que des heurts s'étaient poursuivi en début de soirée, les policiers bouclant les accès à la mairie faisant face "à quelque 300 manifestants encore présents devant l'Hôtel de Ville, qui utilisent des pétards et allument des feux contre les forces de l'ordre".



Vers 21h, un face-à-face plus diffus perdurait, les opposants aux forces de l'ordre tendant à se disperser dans des rues adjacentes. Les accès à la mairie restaient gardés par un cordon de police. Les heurts initiaux étaient intervenus alors que la manifestation des "gilets jaunes", partie des quais de Garonne, qui se déroulait dans une ambiance bon enfant, avec des familles, des retraités, avait convergé sur la place de l'Hôtel de Ville avec la manifestation "contre le chômage et la précarité" à l'appel de diverses organisations dont la CGT. L'essentiel des manifestants s'étaient ensuite dispersés à la tombée de la nuit.