Coronavirus : masques et gants jetés à terre, les incivilités se multiplient

publié le 19/05/2020 à 10:06

C'est une nouvelle pollution que l'on observe depuis quelques semaines. Après les mégots qui jonchent les trottoirs, voici les masques. C'est une vraie plaie pour ceux qui passent derrière, les agents de propreté.

Sur un grand boulevard du XVIIe arrondissement de Paris, gît un masque au pied d'un feu tricolore. Un autre est un peu plus loin dans un caniveau. Encore plus étonnant, un passant a jeté un masque chirurgical juste à côté d'une poubelle.



Ces incivilités insupportent les habitants. "C'est dégoûtant, explique l'une d'elles. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne les jettent pas dans une poubelle." Un autre explique que "c'est sale et ça peut faire développer le virus."

"Depuis le début du déconfinement, ça a été des masques, des gants, des lingettes, explique Jérôme, agent de propreté. Je suis surpris du manque de civisme, du manque de considération, alors qu'il y a quelques temps, pendant le confinement, il y avait eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'encouragements."

La mairie entend taper du poing sur la table

Ces incivilités peuvent avoir de lourdes conséquences selon Régis Vieceli, de la CGT-Nettoyage de Paris. "Pour ces travailleurs, c'est un risque potentiel d'attraper la Covid-19, explique-t-il. C'est un risque aussi pour les usagers. On pourrait imaginer qu'un enfant joue avec un masque."

La mairie de Paris tient à rappeler les règles de civisme. "Il faut que nous puissions mettre là-dessus des amendes à un niveau dissuasif", estime Paul Simondon, adjoint à la Propreté. Il conseille de mettre les masques usagés dans un sac plastique, de côté pendant 24 heures, avant de jeter tout cela dans une poubelle.