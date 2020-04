Coronavirus : "Payer ses impôts" mieux qu'applaudir à 20h, selon Nicolas Mathieu

publié le 14/04/2020 à 13:31

Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, est confiné chez lui, à Nancy. Le romancier est un observateur avisé et engagé de la société. Il l'a montré dans Leurs enfants après eux, son roman primé par l'Académie Goncourt. Il n'applaudit pas à 20 heures. "Le meilleur secours que l'on puisse apporter au service public et à l'hôpital, c'est de payer ses impôts", estime-t-il.

"Je suis assez mal à l'aise avec cela (applaudir à 20 heures, ndlr), explique Nicolas Mathieu. Je sais qu'il y pas mal de soignants qui trouvent que c'est en partie une mascarade. Je

connais des gens qui travaillent dans des hôpitaux près de chez moi, je leur disais que je n'applaudissais pas mais que j'attendais avec impatience de payer mes impôts."

Comme Albert Camus, l'écrivain pense que les grands fléaux révèlent chez l'homme plus de choses admirables que méprisables. "Ce n'est pas un scoop, explique le romancier. C'est le comportement des personnels soignants, qui compensent par leur investissement personnel et collectif les défaillances de la structure. Et on voit qu'ils tiennent. Beaucoup disent qu'ils poussent les murs. Je crois aussi qu'ils repoussent leurs capacités."