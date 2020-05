Confinement : incivilités et bassesses se multiplient-elles ?

publié le 30/04/2020 à 05:55

Dans une situation extrême comme celle du confinement, certains comportements et attitudes se dévoilent. Et si certains révèlent une valeur qu'on ne leur soupçonnait pas, d'autres trahissent des attitudes peu reluisantes... Entre incivilités flagrantes et petites bassesses du confinement, "On est fait pour s'entendre" vous propose de prendre le temps de constater et de tenter de comprendre ces actes qui peuvent choquer et indigner.

Invité.e.s

- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle psy. Auteur de Histoire universelle de la connerie (éd. Sciences Humaines) et de Psychologie des beaux et des moches (à paraître)

- Frédéric Rouvillois, universitaire et écrivain. Auteur de Histoire de la politesse (éditions Champs/Flammarion)

- Laurence Caracalla, journaliste et auteur de Le savoir-vivre pour les Nuls (Editions First) et de Le savoir-vivre de la parisienne (Editions Grasset)