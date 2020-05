Déconfinement à Paris : 110 millions d’euros pour relancer l’économie locale

publié le 17/05/2020 à 01:03

C'est un message fort envoyé aux communes et entreprises d'Île-de-France. Face à l’urgence de la crise sanitaire et économique, la Métropole du Grand Paris vient de s’engager dans un plan de relance de 110 millions d'euros en faveur de son économie locale.

Constitué de 50 actions concrètes pour le territoire, "la Métropole du Grand Paris joue pleinement son rôle d’opérateur de la transition écologique de l’économie métropolitaine vers des modes de production, de consommation et d’échanges, plus sobres, plus inclusifs et plus équilibré", explique Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris. Il a ensuite spécifié que ces actions seront engagées en partenariat avec la Banque des Territoires et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris/Île-de-France.

Dans le détail, ce plan de relance propose une participation à hauteur de 14 millions d’euros au fonds mutualisé Résilience Île-de-France, qui est dédié aux très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) du territoire. Il vise également à accélérer la transition écologique et le développement des mobilités douces avec l’adoption d’un Plan vélo métropolitain doté de 10 millions d’euros dès 2020. accompagner la transition numérique avec le renforcement du financement des publics fragiles via le Pass numérique. Des mesures seront également destinées à l'habitat.