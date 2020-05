publié le 15/05/2020 à 12:59

"Gouvernement en gros et en rouge". C'est l'en-tête du mail que Michel a reçu trois fois depuis les débuts de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Compte-tenu de cet intitulé, il se demande s'il ne s'agit pas d'une arnaque. Et il a bien raison.

Cet e-mail promet à Michel "100 masques FFP2, 10 flacons de gel hydroalcoolique , un thermomètre électronique et une mallette de secours tout cela bien sur gratuitement", explique-t-il. Ce message est bien entendu frauduleux, explique Charlotte Méritan. "En bas du mail, vous devez cliquer sur 'faites votre demande' et vous arrivez sur un site internet qui vous résume ce à quoi vous avez droit, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse sans vous préciser quel est le but de ces informations et quand vous confirmez, là comme d’habitude arrive le moment où on vous demande vos coordonnées bancaires", décrit-elle.

"Il s'agit de hameçonnage", résume Charlotte Méritan."On vous vole vos coordonnées bancaires et ensuite on peut les utiliser à votre insu". Pour éviter de se faire avoir, petite astuce : "Regardez l’adresse mail de la personne qui vous envoie le mail, en général, elle n’a rien à voir, et ne peut pas être crédible comme mail venant du gouvernement."