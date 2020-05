Coronavirus : l'Académie française tranche en faveur de "la" Covid

publié le 12/05/2020 à 17:42

"Covid", "déconfinement", "distanciation sociale"... L'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 a fait apparaître tout un ensemble de nouveaux mots et de nouvelles expressions. L'Académie française se penche sur ce vocabulaire et tranche : "Covid" et "Covid-19" sont des mots féminins, et non masculin comme l'usage semblait l'avoir imposé.

Pour l'affirmer, les Académiciens rappellent une règle simple de grammaire : pour un acronyme, c'est le genre du mot principal qui compte. On dit par exemple la "SNCF", puisque l'on accorde avec le mot "société". De même, on dit la CIA, (Central Intelligence Agency) pour désigner l'agence de renseignement américaine.

Pour Covid (coronavirus disease), on doit donc accorder avec le mot "disease" (maladie), comme le font les Québécois. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement parle du Covid au masculin, l’Institut Pasteur et la plupart des médias également.

"Parce que, avant que cet acronyme ne se répande, on a surtout parlé du coronavirus, groupe qui doit son genre (...) au nom masculin virus. Ensuite, par métonymie, on a donné à la maladie le genre de l’agent pathogène qui la provoque", selon l'Académie française.

"Distanciation sociale", une expression "peu heureuse"

De la même façon, l'Académie ne goûte guère l'expression "assez peu heureuse", selon elle, de "distanciation sociale", une transcription de l'anglais "social distancing". "Distanciation", explique l'Académie, désigne dans son sens premier "le refus de se mêler à d’autres classes sociales". "On suppose pourtant que ce n’est pas le sens que l’on veut donner aujourd’hui à ce nom", ironise l'Académie.

"Peut-être aurait-on pu parler de 'respect des distances de sécurité', de 'distance physique' ou de 'mise en place de distances de sécurité'", suggère l'Académie. On attend que l'institution se penche désormais sur le mot "déconfinement"... absent de tous les dictionnaires.