Tract homophobe à la CGT : Martinez veut "faire plus" contre les discriminations

et AFP

publié le 18/05/2020 à 11:47

Il faut "faire plus" contre l'homophobie. Dans un entretien au magazine Têtu, ce lundi 18 mai, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez condamne fermement deux affaires d'homophobie récentes émanant de membres du syndicat.

La première concerne la publication par le syndicat CGT Info'Com d'une affiche sur les réseaux sociaux où Laurent Berger et le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux étaient représentés en "Sado et Maso". Cette affiche avait été vigoureusement dénoncée le 10 mai par la CFDT, qui dénonçait un "message à caractère homophobe".

Six mois plus tôt, en décembre 2019, une vidéo montrait des grévistes de la CGT-RATP accablant d'insultes homophobes un chauffeur non gréviste pendant le combat contre la réforme des retraites. "Même si le contexte est différent, la condamnation est la même", a souligné Philippe Martinez. "C'est inadmissible".

Une "sorte d'ultimatum"

Il précise qu'un "courrier assez sec adressé aux dirigeants d'Info'Com part ce lundi pour repréciser les faits. C'est une sorte d'ultimatum. Car il y a eu d'autres affaires avec ce syndicat". "Je vais vous faire une confidence. Je pensais que se syndiquer à la CGT était un vaccin contre beaucoup de conneries. Notamment l'homophobie. Je dois me rendre à l'évidence, j'avais tort", reconnaît-il.

Philippe Martinez rappelle qu'il participe à la Marche des fiertés et qu'un collectif LGBT existe au sein de la CGT depuis près de 20 ans, à qui il "a demandé d'accélérer toutes les formations dans toutes nos organisations pour lutter contre l'homophobie et les discriminations de ce genre". De son côté, la CFDT a salué dimanche le 30e anniversaire du retrait par l'OMS de l'homosexualité de la liste des maladies mentales.

"C'est la mémoire de cette date symbolique que commémore chaque 17 mai la Journée internationale contre la LGBTphobie", assure le syndicat dans un communiqué. Il "rappelle aux employeurs leurs obligations légales en matière de lutte contre les discriminations et les appelle à amplifier les dispositifs de prévention sur le lieu de travail".