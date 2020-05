Coronavirus : des masques défectueux donnés aux Parisiens ?

publié le 14/05/2020 à 21:47

4 jours après le début du déconfinement, la question des masques n'est toujours pas réglée. La mairie de Paris en a proposé 500.000 pour la première semaine, plus de 2 millions d'ici début juin. Mais, pour l'instant, cela reste compliqué de s'en procurer.

Il faut compter deux semaines d'attente, la plateforme de la mairie de Paris étant saturée. "On a reçu 100 masques et, depuis, plus rien", lâche un pharmacien du XIIe arrondissement de Paris. Un retard dû à des problèmes de logistique : les entreprises de distribution ont reçu les masques en vrac et ont dû tout reconditionner à la main. "C'est fait à l'arrache", dit-on dans l'une d'entre elles.

Et il peut parfois y avoir des surprises. Diane est allée s'en procurer un dès lundi : "Je l'ai passé à la machine parce qu'il sentait très mauvais et l'élastique m'a claqué dans les doigts. On me conseille de le repasser, mais j'ai une amie qui l'a fait et le masque a fondu".

Du côté de la mairie, on parle d'une période de rodage. Quant aux masques défectueux, ce sont des cas isolés, jure Jean-Francois Martin, adjoint au sport chargé de la distribution. Dans le XIIIe, une pharmacienne tempère : "Au moins, l'initiative est louable". La mairie de Paris apprend en marchant.