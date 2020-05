Quand on porte un masque améliorer son haleine est une urgence

publié le 17/05/2020 à 10:25

Le port du masque se généralise. Il est devenu l'accessoire de mode pour se protéger et surtout protéger les autres, tout en nous laissant respirer. Mais pour peu qu'on laisse échapper un rot, il se peut qu'on remarque que nous sommes atteint d'halitose : de mauvaise haleine.

Le principe de la respiration, c'est d'inspirer puis d'expirer, mais lorsqu'on expire, il en reste un peu dans le masque et ça remonte dans nos narines. Masque ou pas, la mauvaise haleine est un sujet de préoccupation parce qu'elle incommode l'entourage qui peut nous fuir et qu'elle est révélatrice d'un problème de santé qu'il faut régler.

C'est dans la bouche, usine à bactérie que ça se passe. Il y en a 25.000 types différents. Pour leur faire la peau, le B, A, BA, c'est le brossage des dents : deux par jour au minimum. Ajouter un brossage après le déjeuner, c'est encore mieux.

Un bon brossage de dents avec un bon dentifrice

La mauvaise haleine peut aussi venir d'une dent malade. Contre les caries, il faut une brosse en bon état et un dentifrice adapté. Chaque année, il s'écoule 100 millions de brosses, mais on devrait en être à 270 millions car on devrait la changer quatre fois par an. Pour votre dentifrice, 100 milligrammes de fluor pour 100 grammes, c'est bien, sauf pour les enfants, où il faut la moitié.

Le détartrage pour améliorer son haleine, c'est un plus. Il faut le renouveler tous les ans. Bonne nouvelle, c'est remboursé par l'Assurance maladie. Si votre bouche continue de sentir mauvais, portez une attention à votre assiette et vos boissons : préférez l'eau à l'alcool et les tisanes au café. Une bouche sèche, c'est l'assurance d'une haleine épouvantable. Évitez les oignons et l'ail et préférez leur les agrumes riches en eau.

Les bains de bouches sont efficaces mais pas longtemps. Encore mieux, le persil frais. Enfin, en ultime recours, vous pourrez utiliser un gratte-langue qu'on trouve dans les pharmacies.