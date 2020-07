Bretagne : Crêpes, galettes, lait ribot... les spécialités bretonnes

publié le 29/07/2020 à 12:42

Prenez place autour de la table de RTL vous régale, on vous prépare une dégustation gourmande ! Au menu : des producteurs passionnés, des recettes et des astuces pour réussir tous ses plats et la bonne humeur de Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Luana Belmondo !

Mettez vos cirés et votre plus belle marinière, on part direction la Bretagne. Longue de 300 km environ, large de plus de 100 km, la Bretagne s’avance majestueusement dans l’océan Atlantique. Hérissée de caps et de falaises, découpée en pointes granitiques, en criques rocheuses, en baies abritées et en plages de sable et de galets, les paysages de la Bretagne sont à couper le souffle.

Mais sa gastronomie n'est pas en reste ! En Bretagne on déguste bien sûr de savoureuses crêpes et galettes, qu'on accompagne volontiers de lait ribot ou encore de gwell. Inspirée par ce terroir, Luana vous propose une recette surprenante à base de lait ribot : l'Irish Soda Bread.





L'évidence : Crêpes et galettes

Comment ne pas parler des crêpes et des galettes en Bretagne ? Les crêpes sont sans doute les plus anciens gâteaux festifs mais aussi les plus simples et les plus appréciés dans toutes les traditions gourmandes. Quant à la galette, elle fut la base de l’alimentation en Bretagne jusqu’au XIXème siècle. Si elle est savoureuse, la galette n'est pas toujours évidente à réussir. Luana vous donne toutes ses astuces pour ne jamais rater vos galettes !

Le choix de Luana : l'Irish Soda Bread

Luana Belmondo, nous donne la recette de son Irish Soda Bread.

L'ambassadrice : Aurélie Tacquard, Présidente de Gavottes

Et si nous partions dans le Finistère, du côté de Pont-Aven pour déguster quelques Gavottes. Ces crêpes ultra fines, toutes croustillantes fêtent leurs 100 ans cette année, et RTL vous régale se devait de célébrer cet anniversaire !

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



