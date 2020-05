APL : tout savoir sur l'aide exceptionnelle de solidarité de l'État

et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/05/2020 à 15:11

C'est l'une des annonces fortes qu'a faite le gouvernement, pour venir en aide aux Français les plus modestes. Face à l'épidémie du coronavirus qui sévit dans le pays, l’exécutif a annoncé, le mercredi 15 avril, la mise en place d'une aide exceptionnelle de solidarité, qui viendra aider en particulier les bénéficiaires de l'ASS ou du RSA mais aussi ceux qui touchent des aides au logement (APL) et les étudiants les plus précaires.

Une enveloppe de 110 milliards d'euros permettra de mettre en oeuvre cette aide exceptionnelle, que de nombreuses familles toucheront à partir du vendredi 15 mai, comme l'a rappelé le Premier ministre Édouard Philippe ce lundi 4 mai, lors de sa présentation du plan de déconfinement au Sénat.

Quatre jours après la fin du possible confinement programmé le lundi 11 mai, "plus de 4 millions de foyers" parmi les plus modestes percevront une "aide d'urgence", avait annoncé le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue d'un Conseil des ministres à la mi-avril.

Quel montant percevront les bénéficiaires et combien cela coûte à l'État ?

Le Premier ministre a annoncé que chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) recevra 150 euros chacune, et 100 euros supplémentaires par enfant. Les familles touchant des aides au logement (APL) percevront de leur côté 100 euros par enfant.

"Concrètement, si vous prenez une mère avec 3 enfants qui vit en région parisienne et qui paye un loyer de 700 euros par mois, en plus d'avoir l'APL de 200-250 euros, elle recevra à la mi-mai un versement de 300 euros. C'est un coup de pouce et une aide solidaire très importante", a expliqué de son côté le ministre du Logement Julien Denormandie. Près de 850 millions d'euros ont été "budgétés" pour faire "cet accompagnement social qui est extrêmement important", a précisé le ministre sur RTL.

Ceux qui détestent les tâches administratives peuvent se frotter les mains, il n'y aura pas de démarche supplémentaire à effectuer, a promis Julien Denormandie. Le versement sera automatique et cette mission appartiendra à la Caisse d'Allocation Familiale. À noter que les bénéficiaires de la prime d'activité ne sont pas concernés par cette aide.

Quelle aide pour les étudiants les plus précaires?

Les étudiants ne sont également pas oubliés par le gouvernement. Lors de son passage au Sénat, le Premier ministre a précisé qu'une aide de 200 euros allait être octroyée au mois juin aux jeunes précaires. "Nous avons décidé de verser une aide de 200 euros à 800.000 d'entre eux ", a-t-il indiqué.

Cette aide sera versée dès le début du mois de juin pour "les étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage" et aux étudiants ultra-marins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. "Elle sera versée aux jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes qui touchent des APL" a ajouté Édouard Philippe.

Quid des sans-abris ?

Les sans-abris, qui ne touchent pas le RSA ou l'APL, passent souvent entre les mailles de ces filets de protection sociale. Dès le premier jour du confinement, le gouvernement avait réquisitionné un certain nombre de chambres d'hôtels. "Nous avons réquisitionné 10.000 chambres d'hôtels à ce jour, elles sont mises à disposition des sans-domicile fixe", avait souligné le ministre du Logement lors de son passage sur RTL, tandis que des chèques-service comme des tickets restaurant leur sont également fournis.