Coronavirus et confinement : vers un baby boom début 2021 ?

publié le 02/05/2020 à 11:43

Y aura-t-il plus de naissances en janvier 2021 ? Cela se pourrait bien. Les ventes de tests de grossesse ont fortement augmenté depuis le début du confinement. En toute logique, c'est un indice. Dans les détails, la vente de tests a augmenté de 6% durant la première semaine mi-mars, trois fois plus la semaine d'après, + 32% la troisième, et depuis 15 jours on frôle les 40% de hausse.

C'est un record, du jamais vu, et cela sur une période aussi longue, d'autant que, contrairement aux idées reçues, le début du printemps est plutôt un moment où habituellement on est sages puisque le pic des naissances en France est en septembre. C'est donc en hiver que l'on conçoit le plus les bébés.

On peut donc s'attendre à un baby boom dans environ neuf mois, même si la vente de préservatifs a aussi été freinée par la fermeture des bars, discothèques et autres lieux de rencontre, endroits où sont achetés près d'un quart de ces produits.

Des préservatifs pour se protéger les doigts

Enfin, plus surprenant, les préservatifs achetés en masse au début du confinement et parfois en rupture de stock n'ont pas toujours été utilisés comme moyen de contraception. Certains s'en sont en effet servis pour se protéger les doigts avant de toucher les boutons d’ascenseurs ou de digicodes.