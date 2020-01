Étudiants en précarité : un numéro d'urgence mis en place par le gouvernement

publié le 10/01/2020 à 12:09

Le drame avait éveillé l'attention de l'opinion publique sur la précarité de nombreux étudiants. Le 8 novembre 2019, un étudiant de l'université de Lyon 2 avait tenté de se suicider en s'immolant par le feu à la suite de grosses difficultés personnelles. Dans la foulée, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait promis la mise en place d'un numéro d'urgence.

Depuis ce vendredi 10 janvier 9h00, les étudiants en difficulté peuvent appeler le 0806 000 278, révèle RMC. Si l'opérateur au bout du fil ne prendra pas en charge le dossier de l'étudiant, il saura néanmoins l'orienter vers le bon service et lui présenter l'éventail des aides à sa disposition. Un moyen de faciliter les démarches et surtout lever les barrières entre les étudiants démunis et les organismes chargés de les aider.

La radio rappelle que l'Observatoire de la vie étudiante estime à 130.000 le nombre de personnes en "grande précarité". La méconnaissance de leurs droits et parfois la "honte" les privent de ce à quoi ils peuvent prétendre. Aujourd'hui, il n'y a que 50.000 étudiants qui font appel à l'aide d'urgence. Celle-ci peut se matérialiser par une exonération des frais de scolarité et l'attribution d'une aide financière pouvant atteindre 5.000 euros.