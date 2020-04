Confinement : comment faire si vous ne recevez plus votre pension alimentaire ?

publié le 16/04/2020 à 16:09

Chômage partiel, baisse d'activité : avec le confinement, peuvent venir les difficultés financières. Parmi elles, celles liées au versement de pensions alimentaires. Celui-ci est "un droit pour plus d'un million d'enfants" et doit être maintenu, rappelle le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un communiqué, il explique avoir eu vent de situations dans lesquelles ces pensions n'étaient plus versées et appellent les parents concernés à contacter les services dédiés.

Sans être en mesure de communiquer de chiffres précis, la Caisse d'allocations familiales confirme à RTL.fr avoir noté "une recrudescence des appels liés aux pensions alimentaires", qu'il s'agisse de personnes expliquant ne pas pouvoir les payer ou de personnes ne les recevant plus depuis le début de la période de confinement.

Si vous vous trouvez dans cette dernière situation, vous pouvez solliciter l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (Aripa).

Une allocation de susbtitution

L'Aripa, agence rattachée à la Caisse d'allocation familiale et à la Mutualité sociale agricole (MSA), a été créée en 2017 dans le but précis de pallier ces situations problématiques : elle joue le rôle d'intermédiaire entre deux parents séparés.

Dans ces cas particuliers liés au confinement, elle "pourra si besoin verser une allocation de substitution à la pension alimentaire (l’allocation de soutien familial ou ASF, d’un montant de 115€) à tout parent isolé et se charger du recouvrement de l’impayé", garantit le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, le secrétariat de Marlène Schiappa annonce que, dans le contexte du confinement, "le versement de l’ASF aux familles monoparentales récemment séparées et n’ayant pas encore de titre exécutoire de pension alimentaire est prolongé de 4 mois."

Pour toute démarche, la Caf demande aux personnes concernées de se connecter sur leur espace personnel disponible sur son site ou son application mobile. De même pour les personnes adhérentes de la MSA. L'Aripa, elle, est joignable au téléphone en cas d'urgence de 9h à 12h30 et 13h30-16h30. Attention cependant : la Caf précise qu'en cette période de confinement, les délais de traitement "peuvent être allongés".