publié le 04/05/2020 à 18:29

Le plan de déconfinement du gouvernement était discuté ce lundi 4 mai au Sénat. Mais les sénateurs ne l'ont pas validé (89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions). Un vote marqué par une abstention "massive" des élus LR et le rejet du plan par les groupes socialiste et communiste.

Présenté par le Premier ministre, ce plan avait été approuvé par l'Assemblée nationale mardi dernier par 368 voix contre 100, et 103 abstentions. Ces deux votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d'impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai.

Du manque de masques de protection et de tests, en passant par la réouverture des écoles, les sénateurs, à majorité de droite, avaient mis le gouvernement face à ses "contradictions" un peu plus tôt dans la journée, en vue du déconfinement à partir du 11 mai.