Coronavirus : Kylian Mbappé fait un "gros don" pour aider les sans-abris

publié le 28/03/2020 à 08:40

L'attaque du PSG, Kylian Mbappé a fait un "gros don" pour aider les sans-abris, très fragiles en cette période d'épidémie.

Dans le communiqué de la Fondation, le montant n'a pas été précisé, mais cet argent va servir à la Fondation Abbé Pierre, pour que les personnes en grande précarité, aient accès à de l'eau, de la nourriture et à un logement.

Pour Christophe Robert, le délégué général de la Fondation, c'est un beau modèle et un bel exemple : "C'est un acte personnel de sa part, donc nous sommes très sensibles à la Fondation Abbé Pierre à cette démarche qu'il a souhaité faire. De façon complémentaire à cette solidarité qui s'impose à l'échelle du pays, il y a besoin aussi de coups de main. De voir un acte d'une personnalité comme Kylian Mbappé qui représente pour la jeunesse un modèle, il y a une démarche de solidarité qui peut donner envie à d'autres (...) Cela donne une lueur d'espoir et de la force pour continuer à agir et ça, c'est extrêmement précieux", déclare-t-il au micro de RTL.